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Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

02.02.2022 12:21
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı.

Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 85 kilogram yağışın düştüğü Menteşe ve Ula ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Menteşe-Yılanlı kara yoluna toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

Son 24 saatte metrekareye 48 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te de elverişsiz hava şartları etkili oluyor. İlçede bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Derelerden akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

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Meteoroloji, Muğla, Ula, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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