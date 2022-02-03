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Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

03.02.2022 13:12
Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'da iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı.

Muğla'da iki gündür aralıksız devam eden şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınları yaşandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanaktan olumsuz etkilenen Menteşe ve Ula ilçelerinde son 24 saatte metrekareye 101,4 kilogram yağış düştü. Devam eden sağanakta son iki günde ise 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğü tespit edildi.

Bu arada, yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ulaşım kapatıldı. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisinde tarım alanlarını su bastı.

Menteşe-Yılanlı kara yoluna toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleri yardımıyla ulaşıma açtı. İlçenin bazı mahallelerinde ise ağaçlar devrildi.

Ula ilçesinde de bazı tarım arazileri, narenciye ve nar bahçeleri suyla doldu.

İlçeye bağlı Gökova Mahallesi İnişdibi Caddesi'nde toprak kayması sonucu yola kaya parçaları düştü. Trafiğe kapanan yolun açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

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Meteoroloji, Muğla, Ula, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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