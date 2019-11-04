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Muğla'da şiddetli yağış uyarısı

6 saat önce

Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah gök gürültülü sağanak tahmin ediliyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer...

Muğla'da şiddetli yağış uyarısı, System.String[]

Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sabah, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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