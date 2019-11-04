Muğla'da şiddetli yağış uyarısı

Muğla'da bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğleden sonra, gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.