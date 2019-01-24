Son Dakika Haberleri: Muğla'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, fırtına hasara yol açtı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, fırtına hasara yol açtı.

Kemikler Mahallesi'nde şiddetli yağış sonucu derenin taşması, bölgedeki tarım arazilerinde ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Kemikler ve Baharlı mahallelerindeki 13 ev ve 2 iş yerinde su baskınları sebebiyle hasar meydana geldi.

Damlıboğaz Mahallesi'nde ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, bölgede dalları kırılan çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.

İşletmesi su baskınlarından zarar gören Orhan Irmak, yağmurun etkisini artırmasıyla, dere yatağından taşan tonlarca suyun işletmenin duvarını aşarak avluya dolduğunu ve iki aracın sular altında kaldığını söyledi.

Su baskınıyla evinin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini anlatan Mehmet Dursun Karaca ise Kocadere'de oluşan taşkınların su baskınlarını tetiklediğini ve derede ıslah çalışması gerektiğini belirtti.

Kara yolu kenarında bulunan bir otelde de şiddetli yağış nedeniyle hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Milas, Muğla, 3. Sayfa
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