Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına - Son Dakika
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Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına

6 saat önce

MUĞLA'da fırtına ve şiddetli yağmur, etkili olurken, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu.

Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına, System.String[]

MUĞLA'da fırtına ve şiddetli yağmur, etkili olurken, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu.

Muğla'da, dün akşam başlayan yağmurun şiddeti bugün artarken, merkez ilçe Menteşe'deki yollar, kısa sürede göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda ise tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl önceye kadar kimsenin bilmediği, küçük balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreyi buldu. Şiddetli yağmurun, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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