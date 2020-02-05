Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor

MUĞLA genelinde etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün akşam başlayarak etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ise saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos dev dalgalar oluştu. Kentte hayat olumsuz etkilenirken, şiddetli yağmurun yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.