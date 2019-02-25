Son Dakika Haberleri: Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Y'nin araçla İstanbul'dan ilçede silah satışı yapmaya geleceği yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan araçta gizlenmiş iki tabanca ile 39 mermi, şahsın üzerinde de iki adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "silah ticareti ve kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Zoruyla Market Soyan Zanlı Market Çalışanı ile İşbirliği Yaptığını İtiraf Etti ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak Son Dakika! Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]