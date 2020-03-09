Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki tutuklama

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki tutuklama, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüpheli E.A. ile alıcı gibi buluşarak pazarlık yapan ekipler, 7 tabanca ve 14 fişek satmak isteyen şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlının sorgusunda tabancaların İ.D'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, operasyon düzenleyen ekipler, İ.D'nin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 2 tabanca, 286 fişek, dedektör ve çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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