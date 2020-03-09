Muğla'da silah kaçakçılığına 2 tutuklama - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu silah kaçakçılığı olayına adı karışan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göne, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe ilçesinde E.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi aldı. Alınan bilgi doğrultusunda şahıs ile sivil olarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri TÜVTÜRK Muayene İstasyonu bölgesinde E.A. isimli şahıs ile buluştu. 7 adet 9 mm. tabanca ve 14 adet 9 mm. fişek satmak için getirdiği esnada suçüstü olarak yakalandı.



Şahsın yapılan sorgusunda tabancaların kendisinin olmadığını, İ.D. isimli şahsa ait olduğunu bildirmesi üzerine, İ.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 1 adet 9 mm. tabanca, 1 adet 6,35 mm. tabanca ve 286 adet 9 mm. fişek toplamda 8 adet 9 mm. tabanca, bir 6,35 mm. tabanca, 300 adet 9 mm. fişek, bir adet dedektör ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevke dildi. E.A. ve İ.D. isimli şahıs - MUĞLA