Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevziye Mahallesi'nde M.B'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yivsiz av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, iki havalı tüfek, 150 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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