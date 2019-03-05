Muğla'da Silah Zoruyla Senet İmzalatıldığı İddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiye silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiye silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, iki kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Gözaltına alınan H.E'nin evinde ve iş yerinde bulunan çelik kasada, 2 tabanca, 153 fişek, 3 senet ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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