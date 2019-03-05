Son Dakika Haberleri: Muğla'da Silah Zoruyla Senet İmzalatıldığı İddiası

Muğla'da Silah Zoruyla Senet İmzalatıldığı İddiası

34 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiye silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da Silah Zoruyla Senet İmzalatıldığı İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişiye silah zoruyla senet imzalattığı öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, iki kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan H.E'nin evinde ve iş yerinde bulunan çelik kasada, 2 tabanca, 153 fişek, 3 senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

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