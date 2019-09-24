Son Dakika Haberleri: Muğla'da silahla vurulan eşek tedavi edilecek
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Muğla'da silahla vurulan eşek tedavi edilecek

53 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yerinden silahla vurulan yaralı eşek tedavi edilecek.

Muğla'da silahla vurulan eşek tedavi edilecek, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yerinden silahla vurulan yaralı eşek tedavi edilecek.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki bir otelin yetkilileri, tesislerinin çevresinde silahla iki yerinden vurulmuş yaralı eşek bulunduğu ihbarı yaptı.

Marmaris Belediyesi ekipleri, gün boyu aradığı eşeği, dere yatağında buldu.

Yaralı eşek, belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine götürüldü.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, hayvanın tedavisinin ardından bulunduğu yere bırakılacağını bildirdi.

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:02 Kaynak: AA
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