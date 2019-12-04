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Son Dakika Güncel Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada, Suriye uyruklu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan silahlı kavgada, Suriye uyruklu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi'nde, 17 yaşındaki O.K. ile Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden ayrılan O.K. daha sonra pompalı tüfekle gelerek Hüseyin'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hüseyin ile yanındaki Fırat Ugan (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Ugan ise Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye'ye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan O.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Dalaman, Suriye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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