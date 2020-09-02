Muğla'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri, Çetin'in tarla komşuları olduğu öğrenilen A.K, İ.K. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekibi, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sevgi D. ise müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Silah sesini duyarak gelen çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Abdil Çetin (48) ve birlikte yaşadığı Sevgi D. (46), tarla sulamaya giderken Söğütlüyurt Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

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