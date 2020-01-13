Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Armutalan Mahallesi Marmaris- Datça kara yolu seyir tepesinde sabah bir grup arasında çıkan tartışmada, Mesut Demirel (39) silahla vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kavgaya karışanların gözaltına alındığı öğrenildi.

Armutalan, Marmaris, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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