Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletle yaklaştıkları kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı .

Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletle yaklaştıkları kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı .

Emek Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde yürüyen 17 yaşındaki B.K, motosikletle yaklaşan iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan B.K, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarının ifadeleri ve MOBESE kayıtlarının incelenmesinin ardından iki zanlının kimlikleri tespit edildi.

Beçin Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyen polis, silahlı saldırı şüphelisi M.C.Ö. ve motosikleti kullandığı iddia edilen İ.C.D'yi yakaladı. Zanlılarla av tüfeği ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Zanlıların daha önce ilçede düzenlenen bir konserde B.K. ile tartıştıkları, saldırıyı bunun için gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektirdikleri silah ateş aldı, 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 4 ada ve 1 yarımada, sahipleri tarafından satışa çıkarıldı ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:44 MTV artış oranı yüzde 12 oldu - Son Dakika
01:43 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
01:43 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
01:21 Turgutlu'da 6 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
01:16 Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:50:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da silahlı yaralama zanlıları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]