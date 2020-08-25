Muğla'da sınıf ve öğretmen seçimleri için kura çekildi - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde bu yıl okula başlayacak ve ana sınıflarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için şube belirleme kurası çekildi.

Okulların toplantı, konferans ve spor salonları ile açık alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen kura çekimlerine, öğrenci velileri de büyük bir heyecanla katıldı.

Kura çekimi sonunda il genelindeki 295 resmi ilkokul, 22 bağımsız anaokulu ve 278 resmi ana sınıfında eğitim-öğretime başlayacak 25 bin öğrencinin şubeleri ve öğretmenleri belirlendi.

Kura çekimi ile sınıf ve öğretmen belirleme işleminin geçtiğimiz yıl ilk kez Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre, bu yıl 21 Eylül'de başlaması planlanan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı çalışma programına göre, ilk kez okula gidecek öğrencilere 21-25 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi verileceği kaydedildi.