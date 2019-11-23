Muğla'da sis etkili oldu
6 saat önce
Sisin etkili olduğu bölgeler Yoğun sis altında ilerleyen araçlar MUĞLA - Muğla'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde görüş mesafesi azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:43 Kaynak: AA
Sisin etkili olduğu bölgeler
Yoğun sis altında ilerleyen araçlar MUĞLA - Muğla'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde görüş mesafesi azaldı.
Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti