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Muğla'da sis etkili oldu

6 saat önce

Sisin etkili olduğu bölgeler Yoğun sis altında ilerleyen araçlar MUĞLA - Muğla'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde görüş mesafesi azaldı.

Sisin etkili olduğu bölgeler

Yoğun sis altında ilerleyen araçlar MUĞLA - Muğla'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde görüş mesafesi azaldı.

Muğla'da sis etkili oldu

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:43 Kaynak: AA
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