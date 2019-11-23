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Muğla'da sis etkili oldu

6 saat önce

Muğla'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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Muğla'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sis gece de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde daha çok gözlenen sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin azalmasına yol açtı. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı.

Fotoğraf tutkunları ise sis dolayısıyla oluşan güzel manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:24 Kaynak: AA
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