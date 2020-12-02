Muğla'da sis etkili oldu - Son Dakika

Muğla'da sis etkili oldu

02.12.2020 12:07
Muğla'da sis etkili oldu, System.String[]

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi zaman zaman 2 metreye kadar düştü.

Menteşe ilçesi güne sisle uyandı. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değiştiği sabah saatlerinden 09.30'a kadar etkili olan sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü gözlendi. Birçok kişi sisli havanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu

Menteşe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da sis etkili oldu - Son Dakika


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