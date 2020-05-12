Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 madeni para, madeni ok ucu, 7 tarihi obje, dedektör, kazma, kürek ve 10 su arama aparatı ele geçirdi.

Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan O.Ö, A.P. ve M.Y. ile kazı mahalline 400 metre mesafede araç içerisinde gözcülük yapan K.A'yı suç üstü yakaladı.

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