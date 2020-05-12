Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sahil Ceylan Mahallesi Asar Tepe mevkisindeki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan O.Ö, A.P. ve M.Y. ile kazı mahalline 400 metre mesafede araç içerisinde gözcülük yapan K.A'yı suç üstü yakaladı.
Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 madeni para, madeni ok ucu, 7 tarihi obje, dedektör, kazma, kürek ve 10 su arama aparatı ele geçirdi.
Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.