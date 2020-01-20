Muğla'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika

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Muğla'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
6 saat önce
Muğla'nın Ula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Muğla'nın Ula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet (73) ve Ayşe Külek (67) çiftini ziyarete giden kızları, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ve polisi aradı.
Eve gelen sağlık ekibi, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
İncelemenin ardından Külek çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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