Muğla'da sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde transfer hizmeti veren iki firma, gelirlerinin bir bölümünü sokak hayvanlarına bağışlayacağını bildirdi.

Firma yetkililerinden Arslan Karaağaç, Datça Hayvan Barınağında yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları çalışmayı kış boyunca sürdüreceklerini söyledi.

Projenin diğer firmalara da örnek olması gerektiğini ifade eden Karaağaç, "Datça'da başıboş çok hayvan var. Barınağın şartları hepsine yetecek düzeyde değil. Bunun iyileştirilmesi için biz iki firma olarak gelirimizin bir kısmını barınağa bağışlama kararı aldık." diye konuştu.

Diğer firmanın yetkilisi Yavuz Tosun da projeye "Gözünüz arkada kalmasın minik dostlarınız bize emanet" sloganıyla başladıklarına kaydetti.

Mayısa kadar Datça'dan Dalaman transferlerinde 80 liralık yolcu ücretinin 20 lirasını sokak hayvanlarına bağışlayacaklarını belirten Tosun, kampanyaya diğer firmaların da destek vermesini beklediklerini söyledi.

Barınak Yetkilisi Nami Temeltaş ise barınakta yaklaşık 65 köpeğin olduğuna işaret ederek, bağış desteği veren yetkililere teşekkür etti.