Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği
6 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.
Menteşe Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işletmelerin kapatılması nedeniyle sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlanmaması için kedi ve köpek evlerine mama takviyesi yapıldı.
Kedi ve köpek evlerine yeni mama kapları da monte edilerek sokak hayvanlarının mamalara daha kolay ulaşmaları sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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