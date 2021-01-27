Muğla'da sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi - Son Dakika

Muğla'da sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi

27.01.2021 13:45
Muğla'da sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Edna Ballentyne, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Edna Ballentyne, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürdü.

Ballentyne (71), sokak kedilerine mama bıraktığı sırada komşusunun sokak köpeğine şiddet uyguladığını iddia etti.

Yaralanan köpeği veterinere götüren Ballentyne, AA muhabirine, komşusunun elinden şiddet uygulanan köpeği kurtardığını söyledi.

Komşusunun köpeğe vurduğunda hayvanın yere yığıldığını anlatan Ballentyne, "Dernek olarak sokak hayvanları için mücadele ediyoruz. Yaşadığım olay nedeniyle çok üzgünüm. Bir daha bu gibi olaylar yaşanmasın istiyoruz." dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Baha Ünsal ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllülerle çalıştıklarını belirten Ünsal, sokak hayvanların koruyucusu olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi - Son Dakika


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