Muğla'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Muğla'da sokaklar boş kaldı
01.12.2020 23:35
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ardından polis ekipleri kentin girişinde denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün saat 21.00 itibariyle tüm yurt genelinde olduğu gibi Muğla'da da saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama öncesinde Özel Harekat polisleri kentin giriş noktalarında uygulama yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sürücüler tek tek durdurulup izin belgeleri kontrol edilirken, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Kısıtlamanın başlamasıyla kent genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
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