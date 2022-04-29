Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı

29.04.2022 17:05
Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 4 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 4 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla ilinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca son 4 ay içerisinde icra edilen faaliyetlerde müdahale edilen 183 olayda 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Meydana gelen olaylarda, göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 111 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 35 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği, 28 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Göçmen Kaçakçılığı olaylarında kullanılan 32 araç, 7 tekne, 25 bot, 25 bot motoru ve 1200 litre yakıt ele geçirildi. - MUĞLA

Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da son 4 ayda 2311 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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