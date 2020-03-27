Muğla'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşım yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan koronavirüsle ilgili asılsız ve bazı hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.