Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası
1 saat önce
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı öne sürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yatağan Meslek Yüksekokulu öğrencisi B.S'yi Madenler Mahallesi'nde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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