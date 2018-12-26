Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı öne sürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu öğrencisi B.S'yi Madenler Mahallesi'nde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:49 Kaynak: AA

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