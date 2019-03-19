Son Dakika Haberleri: Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

21 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.Ö, M.A.N, N.A. ve S.E. gözaltına alındı.


Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:15 Kaynak: AA

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