Muğla'da Sosyal Medyadan Terör Propagandası İddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.Ö, M.A.N, N.A. ve S.E. gözaltına alındı.





Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

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