Muğla'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye 79 bin 325 lira ceza - Son Dakika

Muğla'da sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 17 kişiye 79 bin 325 lira ceza
30.11.2020 11:21
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 79 bin 325 lira ceza kesildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve evde kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 79 bin 325 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şerefler Mahallesi'ndeki bir işletmenin bodrum katı ile bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 79 bin 325 lira cezai işlem uyguladı.
İşletme ve ikamet sahipleri U.Y. ve B.Y.U. hakkında ise "kumar oynanması için imkan ve yer sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor