Üye Girişi
Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı - Son Dakika

Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı

03.02.2022 22:59
Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde turnuvadan dönen sporcu çocukları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde turnuvadan dönen sporcu çocukları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ahmet Yalçın idaresindeki 48 S 4083 plakalı minibüs, Milas-Söke kara yolu Ekindere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunan 8 çocuk yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Minibüste bulunan çocukların Aydın'ın Söke ilçesindeki futbol turnuvasına katılarak Milas'a döndükleri öğrenildi.

Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı

YORUMLAR
500

Jandarma, Minibüs, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 23:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi 8 çocuk yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement