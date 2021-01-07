Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı

07.01.2021 15:07
Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MSKÜ Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisleri mesleki deneyim için kullanabilecek. Fakülte tarafından ise İl Müdürlüğünün çalışmalarına bilimsel destek verilecek.

Rektör Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, kentte sinerji yaratıp bölgede daha etkin sonuçlar alabilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yürütülecek projeyle bölgeden başarılı sporcuların çıkacağına ve daha sağlıklı bir toplumun olacağına inandığını belirten Çiçek, eğitimin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Muğla'nın sosyal, kültürel ve sportif alandaki gelişiminde üniversitenin bu güne kadar her zaman öncü ve dinamik olduğunu kaydetti.

Proje ile Muğla'da sporun çok daha iyi noktalara gelmesini hedeflediklerini anlatan İlman,"Sporun ve sporcunun daha bilinçli bir şekilde gelişmesini hedefliyoruz. Turizmde marka kent olan Muğla'nın sporda da bir marka kent olması yolunda üniversitemizle iş birliği içerisinde gerekli adımları atarak bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol Rektör Çiçek ve İl Müdürü Ömer İlman tarafından imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Protokol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini donduracak Yıkılan binaların demirlerini paylaşamadılar! Hurdacıların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavga meydan muharebesini aratmadı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak Son Dakika: Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın da arasında olduğu 108 şüpheli yargılanacak         
14:54
DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor         
14:25
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı Yerli aşı için Almanya'dan ithal edilen 1,5 milyon lira değerindeki malzemeleri çalan çete yakalandı         
13:38
Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu Eşini 40 bıçak darbesi ile öldüren katil kocaya verilen haksız tahrik indirimi bozuldu         
13:25
Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada Gizlice gelip husumetlisine dehşeti yaşattı! Silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada         
13:08
Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu         
12:43
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 15:27:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei