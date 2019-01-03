Muğla'da Sporun Yeni Müdürü İlman
2 saat önce
Muğla'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürü Ömer İlman atandı.
Muğla
'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
görevine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürü Ömer İlman atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü görevleri 1 Ocak 2019 itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adı altında tek bir kurumda toplandı. Yapılanmanın tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK Muğla İl Müdürü olan Ömer İlman, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirildi. Eski müdür Serkan
Öçalmaz'ın ise aynı kurumda araştırmacı olarak göreve devam edeceği öğrenildi. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:32 Kaynak: DHA
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