Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'ne öğrenciler defne ve lavanta fidanı dikti - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla öğrenciler defne ve lavanta fidanı dikti.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan Stratonikeia'da, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'nın Köy Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fidan dikimi öncesi halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Antik Kentin Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Çetin, etkinliğe katılan öğrencilerle gökyüzüne renkli balonlar bıraktı.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, antik kentte belirlenen alanlara lavanta ve defne fidanı dikti.

Burada çocuklarla sohbet eden Tavlı, öğrencilerden ormanlara sahip çıkmalarını istedi. Dikilen fidanların gelecek nesillere emanet olduğunu anlatan Tavlı, çocuklarla dikilen fidanları suladı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt ise törenin yapıldığı Köy Meydanı'nda asırlık çınar ağaçlarının bulunduğunu ve bunların yüzyıllardır korunduğunu söyledi.

Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Söğüt, "Lagina Antik Kenti'nde 2 bin, Stratonikeia'da ise 800 yıllık ağaçlarımız var. Biz antik kentte sadece kültür varlıklarını değil, anıtları ve ağaçları da koruyoruz. Öğrencilerimizle geleceğe nefes olmak için böyle bir etkinlikte buluşmak bizi mutlu etti." dedi.