Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

22.03.2022 18:25
Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Dalaman açıklarında su alarak batmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Dalaman, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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