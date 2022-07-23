Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı

23.07.2022 14:03
Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su alan motor yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Karagözler mevkisinde 24 metrelik motor yat, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'e bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-5" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

İçinde 10 kişinin bulunduğu teknedeki su tahliye edilip yedeklendikten sonra Fethiye Suna Yatçılık Tersanesi'ne yanaştırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da su alan motor yat KEGM ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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