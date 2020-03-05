Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekneleri su alan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekneleri su alan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kadırga Burnu'nda, tekneleri su alan E.K. (30), B.A. (37) ve E.L'nin (20) yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti.

Yarısına kadar su alan 18 metrelik "Erbey" isimli özel fiber teknedeki 3 kişi kurtarılarak, bota alındı.

Fethiye'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan teknenin fırtınadan dolayı Marmaris Limanı'na sığındığı, hareket ettikten bir süre sonra batmaya başladığı öğrenildi.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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