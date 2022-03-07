Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

07.03.2022 12:19
Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Taşyaka Mahallesi 137 Sokak'ta Zeynep B. ile Tursun A, dengelerini kaybederek DSİ'ye ait su kanalına düştü.

Kadınların düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1,5 metre derinliğindeki suda sürüklenen kadınlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadınlardan Zeynep B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

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Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı - Son Dakika


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