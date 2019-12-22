Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü - Son Dakika
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Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da su kanalına düşen kişi öldü, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

Patlangıç Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde, Adlen Balkaş (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle DSİ kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkaş, kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle yaklaşık 3 kilometre sürüklendi.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprünün altında itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Balkaş, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Balkaş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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