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Muğla'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

12.02.2022 23:39
Muğla'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Şimşek'in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi'nde su kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.

Dalgıçların kuvvetli akıntı nedeniyle araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajla kanal arasındaki kapaklar kapatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Şimşek'in cesedi otomobilden çıkarıldı.

Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

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Otomobil, Fethiye, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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