Muğla'da Su Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
40 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Güneşli Mahallesi'nde su kanalında bir cesedin olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardıkları cesedin 75 yaşındaki Ömer Ali Katrancı'ya ait olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Katrancı'nın cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:14 Kaynak: AA
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