Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

01.06.2022 20:01
Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde organize suç örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde organize suç örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan Y.O. gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, şüphelinin, Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
KIRIKKALE - Bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı KIRIKKALE - Bekçilere mukavemet gösterdikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da suç örgütü bağlantısı bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement