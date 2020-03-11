Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi - Son Dakika

Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli salıverildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Gümbet Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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