Muğla'da sulama kanalı kazısında Helenistik döneme ait mezar bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sulama kanalı kazısı çalışmaları sırasında, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mezar ortaya çıktı.

Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gülağzı Mahallesi Yeşiltepe mevkisinde sulama kanalı için kazı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bir mezar taşına rastlayan işçiler durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine Müze Müdürü Gülnaz Savran ve yetkililer alana gelerek mezarda inceleme yaptı. Kafatası ve insan kemiklerinin bulunduğu mezar, ekipler tarafından açılarak kazı çalışması başlatıldı.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan ilk incelemede, mezarın Helenistik döneme ait olduğu değerlendirildi.

Kazı çalışmasının devam ettiği alandaki mezarın içindeki bulgularda küçük bir kandil ve 6 bireye ait olduğu tahmin edilen kemikler gün yüzüne çıkarıldı.