Üye Girişi
Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı - Son Dakika

Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı

02.02.2022 17:33
Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı

Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynan play-off sıralama maçının ardından futbolcular ve taraftarlar arasında arbede çıktı.

Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynan play-off sıralama maçının ardından futbolcular ve taraftarlar arasında arbede çıktı.

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşma, Ortaca Belediyespor'un 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 sonuçlandı.

Futbolcular sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncu arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Diğer futbolcular ile çevredeki taraftarların da karıştığı kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Seydikemer Belediyesporlu taraftarların hakemlere de tepki göstermesi üzerine hakemler jandarma korumasıyla sahadan çıkarıldı.

YORUMLAR
500

Play Off, Arbede, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:34 Dehşete düşüren ayrıntı ! Cani koca, eşini öldürdükten sonra bıçağı karnının içinde hareket ettirmiş
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:39:46. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Süper Amatör Lig play-off sıralama maçının ardından arbede yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement