Muğla'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Kafasında morluk ve şişlik olduğu belirlenen Karakaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu