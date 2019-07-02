Muğla'da şüpheli polis kovalamacası
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kovalamaca sonrası çalıntı otomobille yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:28 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde kovalamaca sonrası çalıntı otomobille yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, çalıntı ihbarı yapılan bir otomobili, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) düşmesi üzerine takibe aldı.
Belirlenen bölgede durdurulmaya çalışılan iki kişi, "dur" ihtarına uymayarak çalıntı otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından Göcek
Mahallesi İnlice
mevkisindeki polis kontrol noktasında yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından V.T. (33) ile M.G. (30) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.
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