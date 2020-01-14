Muğla'da sürdürülebilir turizm toplantısı yapıldı - Son Dakika

Menteşe ilçesinde sürdürülebilir turizm toplantısı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, turizmin gelişmesi ve daha uzun aylara yayılarak sürdürülebilir olması amacıyla yapılması gerekenler konuşuldu.

Sürdürülebilir Turizm Komisyonu'nun belirli zamanlarda bir araya gelerek hedeflere ne derece ulaşıldığını değerlendireceği vurgulandı.

Toplantıya Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur, Yeşil Marmaris Seyahat Acentesi ve Aqua Otel temsilcisi Murat Tugay, TUI Hotels and Resort Türkiye Temsilcisi Kaan Şahinalp, İngiltere Fahri Konsolosluğu temsilcisi Nazlı Hamitoğlu, Difference Tour Genel Koordinatörü Mustafa Demir, Yücelen Otel ve Hastaneleri yetkilisi Erdinç Gürsoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Karadağ ve diğer davetliler katıldı.