Muğla'da sürücülere yılbaşı öncesi uyarı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da yılbaşı tedbirleri kapsamında sürücüler uyarıldı.

Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, Sakar mevkisinde sürücülere yol ve hava koşulları hakkında bilgi verdi.

Sürücüler, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı.

Uygulamada, yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve diğer hususları da denetlendi.